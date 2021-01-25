Fotoğraflar// Üsküdar’da yağmur

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Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yapılan çalışmaları incelediği sırada parktaki çocuklarla kar topu oynadı. Kent genelinde yağan karın ardından yapılan...
‘Bizim Bakkal Sergisi’ ile geçmişe yolculuk
İSTANBUL, (DHA) - Küçükçekmece Belediyesi ‘bakkal tarihçesi’ üzerine hazırladığı “Bizim Bakkal, Mahalle Bakkalından Süpermarkete Bir Esnaf Hikâyesi” başlıklı sergide izleyenleri çocukluklarına ve 70, 80,...
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı
Müslim SARIYAR/MUĞLA (DHA)- CEMİYET hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Beraberinde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile 2 erkeğin de gözaltına...
Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kaydılar
Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE Off-Road Kulübü (GÜMOFF) üyleri, kente etkili olan kar yağışıyla birlikte araçlarının arkasına bağladıkları kızaklarla kayıp, çocuklar gibi eğlendi. GÜMOFF üyeleri, Camiboğazı Yaylası yolu...