Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Üsküdar ve Maltepe’de kartpostallık görüntüler
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü(2)
TOPRAĞA VERİLDİ Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında vagonların arasında kalarak yaşamını yitiren işçi Ramazan Toprak'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Çaycuma ilçesine bağlı Torlaklar köyüne götürüldü. Cenazeye, AK Parti...
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Beyza Nur GÜLER - Harun UYANIK - Murat KORKMAZ /İstanbul, (DHA) - KADIKÖY Sahili'ne yerleştirilen çardaklar, görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle tartışma konusu oldu. Kadıköy...
Yaptırdığı aşı plasebo çıkan Bursa İl Sağlık Müdürü yeniden aşı oldu
Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, daha önce gönüllü olarak yaptırdığı aşı, halk arasında 'yalancı aşı' olarak isimlendirilen plasebo aşı...
Karaismailoğlu: Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarında lojistik süper...
PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRECEĞİZ Hatay'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İskenderun Şekere-Sakarya Mahallesi'ne yapılması planlanan bağlantı yolu projesiyle ilgili incelemelerde bulundu. Daha sonra,...