Fotoğraflar// Üsküdar D-100’de 09.05

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP ve Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...