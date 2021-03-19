fotoğraflar // Uçakta bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili vekil o anları anlattı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) – BURSA’daki Merinos Parkı’nda bir grup gencin kavgası vatandaşların müdahalesiyle büyümeden önlendi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Merkez Osmangazi ilçesi, Merinos Parkı’nda henüz bilinmeyen bir...