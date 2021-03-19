fotoğraflar // Uçakta bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili vekil o anları anlattı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Ana Sayfa Güncel Haberler fotoğraflar // Uçakta bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili vekil o anları...
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