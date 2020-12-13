Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Türkiye’ye getiren Kybele Heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilendi
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Afyonkarahisar’da sokaklar boş kaldı
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kaldı. Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Afyonkarahisar, sessiziğe büründü. Sokakların boş kaldığı...
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