Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Turistler Ortaköy meydanına akın etti
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Çin’de koronavirüs aşısı 700 bin doz uygulandı
Gizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Çin'de acil kullanım...
Prof. Dr. Çelen: Tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor
Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, koronavirüs aşısının...
Yılbaşı öncesi Bodrum nüfusu 430 bine çıktı, Başkan Aras: Bodrum yaz...
Eda Ebru NANECİ/ BODRUM (Muğla), (DHA)- KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte tarihin en kalabalık kış aylarından birini geçiren Bodrum'da, 170 bin olan nüfus, yılbaşının da etkisiyle 430 bine...
Jandarmadan Marmaris’te yılbaşı öncesi yol denetimi
Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçe girişindeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetimler artırıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktadan...