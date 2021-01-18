Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Toplu taşımada yoğunluk
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Esenyurt TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 5 yaralı (2)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla...
Bartın’da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (3)
BARTIN VALİSİ TEDAVİ ALTINA ALINAN GEMİCİLERİ ZİYARET ETTİ Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Devlet Hastanesi’nde kurtarılan gemi personeliyle görüştü. Tedavi altına alınan bir gemici büyük...
beklemede-İzmir’de koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı
Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Çin'den getirilen 'CoronaVac' aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluşturan sağlık çalışanları,...
Adana’da DEAŞ operasyonu
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişinin yakalanması için şafak vakti...