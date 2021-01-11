Fotoğraflar// Toplu taşımada sosyal mesafe ihlali

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Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, telefonda kız arkadaşıyla tartışan U.K. (32), evde gazı açarak intihara kalkıştı. Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde 3 katlı...
Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim edildi
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da otobüs durağında unutulan ve içerisinde 500 TL ile kredi kartları bulunan kadın çantası polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Olay, akşam...
Pandemide ekran başında kalan çocuklarda migren tehlikesi; nöroloji polikliniklerine başvurular arttı
İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci nedeniyle evde kalan çocuklar uzun süre bilgisayar ekranına maruz kaldı. Son dönemde baş...
Üsküdar’da 441 yıllık tarihi cami önüne yol yapımı tartışması
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