Fotoğraflar// Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın

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Test sonucunu beklemeyen pozitif hasta, otogarda yakalandı
Mithat ÜNAL/ANAMUR/(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesinde yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkan sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan İsmail Ölmez (56), Anamur Otogarı'nda yakalandı. Mersin Şehir Hastanesi’nde test yaptıran...
Astsubay ile birlikte yaşadığı kadının ölümlerindeki sır perdesi aralanıyor
Hasan AKYILDIZ/MUĞLA (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, evinde Hafize Günakın (39) ile ölü bulunan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Volkan Erdem'in (21), genç kadını öldürüp, intihar...
Van’da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesindeki 13 gündür kayıp olan ve annesi Fatma Abo'nun sokak sokak aradığı lise öğrencisi Harun Abo (16), polis ekiplerince dün...
Konya Valiliği: Uçak düşmesi ile ilgili bulguya rastlanılmamıştır
.KONYA ,(DHA)- KONYA Valiliği, akşam saatlerinde Ahırlı ilçesi Akkisse Mahallesi'nde endişe yaratan patlama sesinin, sosyal medyada uçak düştüğü yönünde paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yaptı. Valilik açıklamasında...