Fotoğraflar// Taksim’de yılbaşı kalabalığı

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Koronavirüsü yenen doktor: Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu
Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Murat Aydın (47), 22 günlük tedavinin ardından koronavirüsü...
Torunları için ahşaptan oyuncak yapıyor
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