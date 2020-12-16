Fotoğraflar// Taksim’de yeditepe huzur uygulaması

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Ankara'da toplu taşıma araçları ve duraklarında, zaman zaman oluşan yoğunluk nedeniyle fiziksel mesafe kuralının ihlal edilmesi dikkat çekti.
Kışlık lastik hırsızlığı kamerada
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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de bir apartmanın sığınağından yapılan kışlık lastik hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 Aralık'ta Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Cerrahi...
Prof. Dr. Orta: Kuraklık ciddi anlamda tehlikeli boyutta
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, Türkiye genelinde yaşanan kuraklıkla ilgili, "Kuraklık ciddi anlamda tehlikeli boyutta" dedi.