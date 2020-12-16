Fotoğraflar// Taksim’de yeditepe huzur uygulaması

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de bir apartmanın sığınağından yapılan kışlık lastik hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 Aralık'ta Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Cerrahi...