Fotoğraflar// Taksim’de yağmur

İsrail, (DHA)- İsrail'de Ultra-Ortodoks Daniel Asor adlı haham, takipçilerine "onları eşcinsel yapabileceği" gerekçesiyle Kovid-19 aşısı olmaktan kaçınmaları çağrısı ülkede tepkilere neden oldu. İsrail'de Ultra-Ortodoks Haham Daniel Asor adlı haham...