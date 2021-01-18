Fotoğraflar// Sultanahmet’ten kar manzaraları

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Edirne’de sağlık çalışanından rüşvet iddiasına soruşturma
Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'nin Meriç ilçesinde Halil Bozkır'ın hizmetli olarak çalıştığı hastanenin müdürü H.D.'nin mazeretsiz işe gitmemesi üzerine tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin lira rüşvet istediği...
Ankara’da 20 kilo eroin ele geçirildi, 7 gözaltı
ANKARA'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 20 kilo eroin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz Sinovac aşısının etkinlik oranında ülkeler...
Özlem YURTÇU KARABULUT, Kubilay ÖZEV / İstanbul, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de acil kullanım onayı ile...
Toprak altında kalan kişiyi arkadaşları kurtardı
Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hafriyat sahasında kamyondan dökülen toprağın altında kalan Kerem Kapçak'ı (55) arkadaşları elleriyle kazarak kurtardı. Yaralanan Kerem Kapçak...