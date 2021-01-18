Fotoğraflar// Sultanahmet’ten kar manzaraları

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'nin Meriç ilçesinde Halil Bozkır'ın hizmetli olarak çalıştığı hastanenin müdürü H.D.'nin mazeretsiz işe gitmemesi üzerine tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin lira rüşvet istediği...