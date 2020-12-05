Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Sokağa çıkma yasağında Ortaköy turistlerle doldu
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Kilis’te sokaklar sessizliğe büründü
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE sınırındaki Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler sessizliğe büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında saatlerin 21.00'i göstermesiyle, vatandaşlar evlerine çekildi. Sessizliğe bürünen...
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