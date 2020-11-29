Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Sokağa çıkma yasağı sona erdi
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İklim değişikliği hayvanlarda hastalık riskini artırıyor
İlayda KILIÇAY, (DHA) – Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, iklim değişikliklerinin hayvanlarda hastalık riskini arttırdığını ve bu hastalıkların insanlara da bulaşabileceği belirtildi. Güney Florida...
Bakan Soylu’dan, Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması
Nursima ÖZONUR/ ANKARA,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı darbeci Adil Öksüz ile firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yakalanmasına ilişkin, "Interpol...
Kayıp 59 küçükbaş dronla bulundu
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesine bağlı Mahmutlar köyünde arazide otlarken kaybolan 59 küçükbaş hayvan, jandarmanın dronla yaptığı arama sonucunda bulundu. Köyde yaşayan U.D., jandarmayı arayarak...
Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, 7 katlı otelde yangın çıkarken, müşteriler, itfaiye merdiveniyle odalarından alındı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Sarayönü Mahallesi Asfalt Caddesi'nde bulunan 7 katlı otelde,...