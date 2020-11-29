Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Sokağa çıkma yasağı sona erdi, İstiklal Caddesi’nde hareketlilik başladı
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Kadıköy’de “Kadına Şiddetle Mücadele Günü”nde eylem
Ramazan EĞRİ-İdris TİFTİKÇİ-Gamze ŞİMŞEK-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle toplanan kadınlar, kadınlara yönelik şiddeti protesto etti. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü...
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