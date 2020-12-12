Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Sokağa çıkma yasağı ile birlikte, İstanbul boş kaldı
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Rüşan Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da, hafta sonunu kapsayan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasında kebapçılara paket sipariş talebi 4-5 katına çıktı. Kebapçı Hüseyin Kıstak, Adanalıların...
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