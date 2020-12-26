Fotoğraflar// Sokağa çıkma yasağı ile birlikte, İstanbul boş kaldı

'İZMİT TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DÖNÜŞÜMLERİNDEN BİRİ İÇİN DEV ADIM ATIYORUZ' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla...