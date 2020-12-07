Fotoğraflar// Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası toplu ulaşım

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Küçükçekmece D-100’de TOMA devrildi-1
Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu yanyolda refüje çarpan toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda...
Sanayinin ‘Aylin ablası’, yılda 1 milyon 300 bin şişe üretiyor
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, ev kadını Aylin Bağcılar (41), ambalaj atölyesinde yılda 1 milyon 300 bin şişe üreterek, ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor. Bağcılar,...
Bursa’da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi
Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA) - BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, mahalle ve sokaklarda dron ile denetim gerçekleştirıldı. Kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilenlere cezai işlem...
İnsanca yaşam ücreti olsun
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri bugün başlıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta (bugün) yapılacağını açıkladı. Bu yıl asgari ücret görüşmeleriyle ilgili bir ilk yaşanacak ve ilk toplantının korona önlemleri kapsamında internet ortamında yapılacağı belirtildi.