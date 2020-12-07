Fotoğraflar// Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası toplu ulaşım

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri bugün başlıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta (bugün) yapılacağını açıkladı. Bu yıl asgari ücret görüşmeleriyle ilgili bir ilk yaşanacak ve ilk toplantının korona önlemleri kapsamında internet ortamında yapılacağı belirtildi.