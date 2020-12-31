Fotoğraflar// Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

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Yolda yürürken bıçaklandı
Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN’da Musa Özavcı (25) yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan Özavcı tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganı arıyor. Olay, öğle saatlerinde...
Küçükçekmece’de kumar operasyonu kamerada
Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de, kumar oynatılıp, açık alkol satışı yaptığı tespit edilen ruhsatsız işyerine polis baskın düzenledi. İçerde bulunan 11 kişiye...
Beyşehir Gölü’nden 470 hayalet ağ çıkarıldı
Muhammed SIDAL/KONYA, (DHA)- 'KONYA'nın incisi' Beyşehir Gölü’nde yapılan temizlik çalışmasında tespit edilen 2 bin 427 hayalet ağın 470'si sudan çıkarıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla hayalet ağlar, göl kıyısında sergilendi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın...
Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 371’e yükseldi
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 201 bin 104 testte, 17 bin 543 vaka ile...