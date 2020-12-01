Fotoğraflar// Sokağa çıkma kısıtlaması İstiklal Caddesi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin dünyanın en büyük Mevlevihane’sinin bulunduğu Gelibolu ilçesinde Atiye Laçin, ilk olarak evinde yapmaya başladığı, unutulmaya yüz tutan Mevlevi tatlısını, 80 metrekarelik atölyesinde üretmeye...