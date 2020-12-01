Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Sokağa çıkma kısıtlaması İstiklal Caddesi
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin dünyanın en büyük Mevlevihane’sinin bulunduğu Gelibolu ilçesinde Atiye Laçin, ilk olarak evinde yapmaya başladığı, unutulmaya yüz tutan Mevlevi tatlısını, 80 metrekarelik atölyesinde üretmeye...
Malatya’da sokaklar dronla denetleniyor
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağında, dronla denetim yaptı. Vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılırken, yasağı ihlal edenlere para...
Almanya’da 4 gündür kayıp köpeği kurtaran itfaiye viral oldu
Almanya, (DHA) - Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya'nın güneydoğusundaki ormanlık arazide 4 gün önce kaybolan Diego adlı köpek düştüğü çukurdan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarında köpeği kurtaran...
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 1022 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik...