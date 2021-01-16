Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Sokağa çıkma kısıtlamaları 6. haftasında
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Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da ürettikleri sahte altınlara güvenilir firmaların markasını basarak ev hanımları aracılığıyla piyasaya sürdüğü tespit edilen şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda...
Ankara’da sağanak yağış uyarısı
ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara il genelinde Çarşamba sabah saatlerinden itibaren yer...
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