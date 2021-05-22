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Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Şehit Bekçi Kansu Turan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören
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Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla
HACETTEPE Üniversitesi Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, besin alerjisinin sezaryenle dünyaya gelen çocuklarda daha fazla görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Şekerel, "Yaklaşık 1000'in üzerinde besin alerjili hastamızı takip ettik uzun süredir. Sezaryen ile dünyaya gelen çocukların yüzde 10 ila 20'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gördük. ABD'de yapılan araştırmalarda sezaryen ile doğumun besin alerjisi gelişme riskini 3 kata kadar artırabileceğini gösterdi. Geçen yıl İsveç'te çalışma çıktı. Onlarda 1000 sezaryen ile doğumun yüzde 17'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gösteriyor" dedi.