Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Sarıyer’de Büyükdere Caddesi karla kaplandı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Torununa istismardan 28 yıl hapse çarptırıldı, yaşı ve hastalıkları nedeniyle tutuklanmadı
Can ÇELİK- Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da erkek torunu A.K.A.’ya (5) nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan mimar A.A. (69), ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’...
Bursa’da kar etkili oldu
Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)- BURSA´da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte...
Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP’den ve PKK’dan istiyorum
Serhat ÖZDEMİR- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 203 aile, eylemlerini 530'uncu günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları...
Başkent’te Kırsal Kalkınma Hamlesi Sürüyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı geliştirmek ve yerli üretimi artırmak amacıyla ilk kez Başkentli çiftçilere kırmızı mercimek tohumu desteği sağladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde 675 çiftçiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere toplam 200 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirdi.