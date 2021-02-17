Fotoğraflar // Sarıyer’de Büyükdere Caddesi karla kaplandı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı geliştirmek ve yerli üretimi artırmak amacıyla ilk kez Başkentli çiftçilere kırmızı mercimek tohumu desteği sağladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde 675 çiftçiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere toplam 200 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirdi.