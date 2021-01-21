Fotoğraflar // Ozan Güven hâkim karşısına çıkıyor

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Şanlıurfa’da ekipler, yolları açtıktan sonra kar topu oynadı
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Ekipler, iş makineleriyle kapanan yolları açtıktan sonra kar topu oynadı. Kentte...
DEAŞ’ın hava savunma biriminde görevli olduğu tespit edilen Irak uyruklu terörist...
Anıl ATAR/ADANA, (DHA) - ADANA’da, 12 Ocak’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i sınır dışı edilirken, Irak uyruklu Nasir H. ise...
Bayburt’ta karlı yollar açılıyor
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