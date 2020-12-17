Fotoğraflar// Mustafa Sarıgül, partisini tanıttı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, kahvehaneye çevrilen iş yerinde kağıt oyunu oynarken yakalanan 12 kişi ve iş yeri sahibine 13 bin 980 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi...
Sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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Yerli aşıda Faz-1 çalışmaları tamamlandı
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Yaşlı çift aynı gün koronarivüsten hayatını kaybetti
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