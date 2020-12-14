Fotoğraflar// MİT Operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçerek, devrildi. Midibüs sürücüsü ve 2 yolcusu, kazada yaralanmadı. Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir- Aydın...
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Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA - KORONAVİRÜSLE mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan denetlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı...
Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu, şüpheli koca aranıyor
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