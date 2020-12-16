Fotoğraflar// Metroda tehlikeli yoğunluk

BALIKESİR'DE 2023'E KADAR 15 BİN KONUT DÖNÜŞECEK Balıkesir’deki programı kapsamında basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün öncelikleri olduğunu ve bu kapsamda...