Fotoğraflar// Metroda tehlikeli yoğunluk

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Bakan Kurum, Balıkesir’de incelemelerde bulundu (2)
BALIKESİR'DE 2023'E KADAR 15 BİN KONUT DÖNÜŞECEK Balıkesir’deki programı kapsamında basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün öncelikleri olduğunu ve bu kapsamda...
Kısıtlama öncesi ekmek almaya gitti, aracındaki, içinde 3 bin lira olan...
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala fırına ekmek almaya giden Fatih B.'nin (50) kamyonetinden, içinde 3 bin...
FETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı
Fatih POYRAZ-Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA merkezli 11 ilde, FETÖ'nün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına...
Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti
Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Ar-Ge şirketinde, özellikle koronavirüs salgını sürecinde hastalar için büyük önem taşıyan mekanik ventilatör (solunum cihazı) üretildi. Biyomedikal mühendisi Cem Yakut,...