Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında teknik arıza oldu, durakta yoğunluk yaşandı
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