Fotoğraflar//Maltepe’de özel hastanede yangın (2)

Ramazan EĞRİ – Ali Kerem BENGİ – İstanbul DHA – MALTEPE’de özel bir hastanede yangın çıktı.

Maltepe’de bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin yanındaki teknik servis odasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede söndürülürken yoğun duman nedeniyle hastalardan bazıları dışarı çıkarıldı.

(FOTOĞRAF)