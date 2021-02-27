Fotoğraflar // Küçükçekmece’de hurdalık alanda yangın

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TEMİZLENDİ Edirne'de, bölgenin aşırı yağış alması ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açmasıyla 13 Ocak'ta Tunca Nehri'nde yaşanan taşkının getirdiği dev kütük ve ağaç molozları, Edirne Sarayı'ndan...
Sivas’ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu
Yasin KIRAS/ İMRANLI (Sivas), (DHA)-SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 27,1 dereceye kadar düştü. İlçe bugün Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji...
Başakşehir’de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de metro inşaatından atık alan hafriyat kamyonu seyir halindeyken arıza yaparak geri geri kayınca dorsesi devrildi. Tonlarca hafriyat yola...
Evde kalıp kilo alanlar, estetik cerraha başvuruyor
KORONAVİRÜS salgınında artan evde kalma süresi ve hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkan kilo sorununa çare arayanlar, estetik cerrahlara başvurmaya başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, Covid- 19 sürecinin getirdiği kısıtlamaların, hareketsizlik ve yeni beslenme alışkanlıkları ortaya çıkardığını belirterek, “Yağlanma, kilo alma bu dönemlerde çok fazla. Yağ aldırma operasyonlarında artış bekliyoruz” dedi.