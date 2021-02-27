Fotoğraflar // Küçükçekmece’de hurdalık alanda yangın

KORONAVİRÜS salgınında artan evde kalma süresi ve hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkan kilo sorununa çare arayanlar, estetik cerrahlara başvurmaya başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, Covid- 19 sürecinin getirdiği kısıtlamaların, hareketsizlik ve yeni beslenme alışkanlıkları ortaya çıkardığını belirterek, “Yağlanma, kilo alma bu dönemlerde çok fazla. Yağ aldırma operasyonlarında artış bekliyoruz” dedi.