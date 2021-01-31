Fotoğraflar//Koronavirüsten sonra MS aşısıyla da umut olan Uğur Şahin’in ekibi DHA’ya konuştu

Durun, hemen “bu ne saçma bir soru elbette artıyor” diyerek kızmayın, önce yaklaşımımı bir dinleyin lütfen.Biz Türkiye’de satın aldığımız ürünlerin hemen hepsini Türk Lirası ödeyerek aldığımız için fiyatlar artıyor, peki ya bu ürünlerin bedelini dolar, euro, gümüş ya da altın ile ödeseydik gene de fiyatların arttığını söyleyecek miydik?