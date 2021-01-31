Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar//Koronavirüsten sonra MS aşısıyla da umut olan Uğur Şahin’in ekibi DHA’ya konuştu
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İçişleri Bakanlığı: Eren-4 ve Eren-5 operasyonları başlatıldı
ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1620 personel ile 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 2 bin 550 personel ile 'Eren-5 Bagok Operasyonları'nın başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü...
Fiyatlar artıyor mu?
Durun, hemen “bu ne saçma bir soru elbette artıyor” diyerek kızmayın, önce yaklaşımımı bir dinleyin lütfen.Biz Türkiye’de satın aldığımız ürünlerin hemen hepsini Türk Lirası ödeyerek aldığımız için fiyatlar artıyor, peki ya bu ürünlerin bedelini dolar, euro, gümüş ya da altın ile ödeseydik gene de fiyatların arttığını söyleyecek miydik?
Zeytinburnu’nda gemi kıyıya sürüklendi (3)
Elif YAVUZ - Burçak BOZKUŞ - Buğra BENLİOĞLU - Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA - Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle sürüklenen Comoros Bayraklı STREAMLİNE gemisi karaya...
Vali Demirtaş, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür etti
Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kalırken, Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya...