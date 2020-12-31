Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul boş kaldı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Divriği’nin tarihi ve doğası, seyir terasından izlenecek
SİVAS'ın tarihi eserleriyle öne çıkan Divriği ilçesinde, turizm altyapısını geliştirerek, potansiyelini arttırmak amacıyla projelendirilen seyir terası yapımı ile Çaltı Kanyonu düzenlemesi sürüyor.
Avcılar’daki parkta çay servisine polis müdahalesi
İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında kahve ve kafelerin kapatılmasının ardından Avcılar'daki Emekliler Parkı'ndaki banklarda oturanlara çay servisi yapanlar polis tarafından uyarıldı. Merkez...
Bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, ölü bulundu
Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Kerim Beytut (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis, soruşturma...
Ağrı’da Murat Nehri dondu, su depolarında buz sarkıtları oluştu
Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)- AĞRI'da etkili olan soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Murat Nehri donarken, su depolarında dev buz sarkıtları oluştu. Aç kalan tilkiler yol kenarında yiyecek...