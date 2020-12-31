Fotoğraflar// Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul boş kaldı

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında kahve ve kafelerin kapatılmasının ardından Avcılar'daki Emekliler Parkı'ndaki banklarda oturanlara çay servisi yapanlar polis tarafından uyarıldı. Merkez...