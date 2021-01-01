Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Kılıçdaroğlu ve Akşener’in katılımıyla Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı açıldı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu
Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR’un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde arazide hayvan otlatan Adil Günay’ın (67) eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Aramalar sonucunda...
12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor
Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA’da işçi emeklisi Hüseyin Tırpan (59), köyünün nüfusuna kayıtlı olup da vefat edenlerin isimlerini ajandasına yazıyor. 12 yılda hayatını kaybeden 350...
Mehmetçik’ten yeni yıl mesajı
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'in yeni yıl mesajlarının yer aldığı bir video yayınladı. Bakanlığın sosyal medya...
Arnavutköy’de EYP atılan market, çıkan yangında hasar gördü
Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA) - ARNAVUTKÖY'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken,...