Fotoğraflar//Kılıçdaroğlu Akif Hamzaçebi’nin annesinin cenaze törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Güçlü sanayi altyapımız, iyi yetişmiş insan gücümüz ve mükemmele yakın işleyen tedarik ağlarımızla, ülkemize yatırım yapan hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi” dedi.