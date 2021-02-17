Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Kavacık’ta kar yağışı; FSM yönünde trafik durma noktasına geldi
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Terör şüphelisi kadın kız kardeşinin pasaportuyla havalimanında yakalandı
Ali Çağlar TIMBEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Havalimanı'nda, yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kaydı olan S.O. kız kardeşinin pasaportuyla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı....
Sivas’ta ‘muska’ dolandırıcılarına operasyon: 2 gözaltı
SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, kandırdıkları kişilere 130 bin lira karşılığında 'muska' yazan ve daha sonra tekrar istedikleri ücretleri vermezlerse ailelerinden birinin öleceği yönünde tehdit eden 2 şüpheli...
Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi
Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)- BOLU’da gençliğinden beri motosiklet merakı olan Kazım Tunca, bu hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi. Emekli olan Tunca önce kendisine motosiklet aldı, ardından sınavları...
İkna yoluyla teslim olan PKK’lı kadın terörist, Bursa’ya getirildi
Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 23 yaşındaki kadın teröristin teslim olmasını sağladı. Özel bir...