(Fotoğraflar) – Kartal D-100’de 09.05

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ardından, Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu da yeni kararların detaylarını duyurdu. Buna göre;...
Gökçe ADAR- Eda Ebru NANECİ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bir berber dükkanındaki vatandaşların, deprem anında yaşadığı korku, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen...
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te kamu kurumları ile esnaf ve vatandaşlardan toplanan yardımlar, 10 TIR ile İzmir'deki depremzedelere gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen...