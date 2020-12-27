Fotoğraflar// Kadıköy’de sokağa çıkma kısıtlaması

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ELAZIĞ'da meydana gelen deprem hissedildiği Malatya'da korkuya neden oldu. Elazığ'da, saat 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe...