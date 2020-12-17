Fotoğraflar // Kabin bagajı uygulaması yeniden başladı

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kaldırımda yürürken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kişi, kendisini tekme savurarak korumaya çalıştı ancak bir bacağından ısırıldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen...