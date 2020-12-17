Fotoğraflar // Kabin bagajı uygulaması yeniden başladı

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Köpeklerin saldırısından tekme atarak kurtulmaya çalıştı
Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kaldırımda yürürken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kişi, kendisini tekme savurarak korumaya çalıştı ancak bir bacağından ısırıldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen...
İstanbul’da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)
Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER - İstanbul DHA- KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak....
Syedra Antik Kenti’ne turist ilgisi
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Beylikdüzü’nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ-İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde bir inşaat firması tarafından yıkımı yapılan binanın bir kısmı kontrolsüz şekilde çöktü. Çökme sebebiyle yan binanın camları kırıldı. Bina...