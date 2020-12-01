Fotoğraflar // Jinekolog muayenehanesindeki cinayet; Dosya tekrar açıldı 15 yıl sonra Iraklı şüpheli yakalandı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MEZEPOTAMYA'nın en eski buğday tohumu olarak bilinen 'Sorgül', Mardin'de düzenlenen etkinlikle toprakla buluştu. Mezopotamya'nın bilinen en eski buğday tohumu 'Sorgül'ü tohumluk olarak,...