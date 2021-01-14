Ana Sayfa Güncel Haberler (fotoğraflar) İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş
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Fatih’te kuaför salonlarında dezenfekte çalışması
İSTANBUL, (DHA)- Fatih Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri 11...
Aşı 2021 turizmi için umut oldu
TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 2021 turizmi için en önemli etkenin 'aşı' olduğunu belirterek, “Aşı dirilişimize ışık tutacak” dedi. Çorabatır, nisan- mayıs aylarına kadar aşılama tamamlanırsa, nisan ortası gibi turizm hareketliliğinin başlayacağını, 2019'un biraz altında turist sayısına ulaşmayı beklediklerini söyledi.
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