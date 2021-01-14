(fotoğraflar) İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 2021 turizmi için en önemli etkenin 'aşı' olduğunu belirterek, “Aşı dirilişimize ışık tutacak” dedi. Çorabatır, nisan- mayıs aylarına kadar aşılama tamamlanırsa, nisan ortası gibi turizm hareketliliğinin başlayacağını, 2019'un biraz altında turist sayısına ulaşmayı beklediklerini söyledi.