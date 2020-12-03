Fotoğraflar// İstiklal Caddesi’ne giriş çıkış kontrolü ve denetim

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA)- KONYA'nın Altınekin ilçesinde, Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili yaptıkları tartışmanın görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasıyla fenomen olan 4 genç, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne...