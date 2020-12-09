Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// İstiklal Caddesi’nde yasaklara uymadılar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz’de köy ve yaylalara akın
Arzu ERBAŞ- Selçuk BAŞAR- İnan KALYONCU/RİZE, (DHA) - DOĞU Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent merkezlerindeki evlerinde kalmak istemeyenlerin tercihi köyler ile yaylalar oldu. Kısıtlamayı...
Tavuk karası olduğu için görevden alınan öğretmen hukuk mücadelesi başlattı
Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)- VAN’da 2 aile, tavuk karası hastası olan ve sınav kağıtlarını öğrencileriyle birlikte okuduğunu iddia ettikleri fizik öğretmeni Turgay Özmen’i (57) şikayet...
Mamak Belediyesi’nden Kızılay’a kan desteği
Sosyal sorumluluk projelerini başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi Kızılay’la birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Kampanyaya sağlık durumu yaşı ve kilosu müsait olan vatandaşlar ve personel katıldı.
‘Covid-19 testi pozitif biri ilaçlarını kullanmazsa, virüsü hızlı yayar’
Gökçe ADAR/İZMİR, (DHA)- GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğulları, yan etkileri nedeniyle ilaçlarını kullanmayan koronavirüs hastalarının, hastalığı daha ağır geçirip, virüsü hızlı yayabileceğini...