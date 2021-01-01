Fotoğraflar// İstiklal Caddesi turistlere kaldı

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Döşemealtı’nda şüpheli ölüm
Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde H.K. tarafından hastanenin acil servisine getirilen Ahmet Özal'ın (30), yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma şüpheli...
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