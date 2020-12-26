Fotoğraflar// İstiklal Caddesi turistlere kaldı, giriş polisin pasaport kontrolüyle yapıldı

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)(DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılar, sokağa çıkma kısıtlamasında da göle açılıp, avlanmaya devam etti. Balıkçı Volkan Koval, ''Kısıtlamada bize serbestlik getirildi. Bu sayede...