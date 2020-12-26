Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// İstiklal Caddesi turistlere kaldı, giriş polisin pasaport kontrolüyle yapıldı
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