Fotoğraflar// İstiklal Caddesi turistlere kaldı

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Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı
Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, başka araçlardan söktüğü taşıtmatik cihazı ve plakaları kendi aracına monte ederek akaryakıt aldı. Şüphelinin Kağıthane'de bir...
Tokat’ta, engellilerin adına yardım topladığını iddia eden kişilere karşı uyarı
Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TÜRKİYE Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, son dönemde engellilerin adını kullanarak para toplayan kişilere sık rastlandığını...
Bursa’da uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara operasyon: 2 tutuklama
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek ve 5 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi,...
Denizli’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği Jibby ile arama yapılan operasyonda, elektrik...