Fotoğraflar// İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, başka araçlardan söktüğü taşıtmatik cihazı ve plakaları kendi aracına monte ederek akaryakıt aldı. Şüphelinin Kağıthane'de bir...