Fotoğraflar// İstanbul’da yağmur

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Büyükşehir’in merkez ve ilçelerde hijyen desteği devam ediyor
Ankara Zabıtası, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Sincan ilçesinde hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara siperlik, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılırken, ilçedeki C plakalı servis araçlarına da şeffaf kabin montajı gerçekleştirildi. Bugüne kadar şeffaf kabin uygulamasının yapıldığı araç sayısı 11 bin 858 oldu.
(Geniş haber) Vali Yerlikaya İstanbul’da yeni mesai düzenlemesini açıkladı
Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK-İSTANBULDHA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sanayi sektöründe erken mesai ve kamuda esnek çalışmaya yönelik açıklamalarda bulundu. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı...
Karabük Üniversitesi’nde eski model araçlar sergileniyor
Yasin ALDEMİR/KARABÜK (DHA)- KARABÜK Üniversitesi’nde, 1952 ile 1988 yıllarında arasında üretilen 40 araç, oluşturulan açık hava müzesinde sergilendi. Karabük Üniversitesi, 1952 ile 1988 arasındaki yıllar arasında...
Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Sedat Yılmaz (31) yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece...