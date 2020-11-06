Fotoğraflar// İstanbul’da yağmur

Ankara Zabıtası, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Sincan ilçesinde hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara siperlik, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılırken, ilçedeki C plakalı servis araçlarına da şeffaf kabin montajı gerçekleştirildi. Bugüne kadar şeffaf kabin uygulamasının yapıldığı araç sayısı 11 bin 858 oldu.