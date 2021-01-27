Fotoğraflar// İstanbul’da yağmur ve soğuk hava etkili oldu

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR'de, rüzgarda gövdesinden kırılan ağaç, İlhami Onası’nın (61) saniyeler…
EMNİYET FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, terör örgütü üyesi Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı…
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde sağanak ve fırtına, sebze seralarını vurdu.…
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan bebek arabalarını çalmaya kalkışan baba…
İSTANBUL (DHA) – Yurtiçi Kargo’nun geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve pandemi döneminde esnafın ek gelir…
Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan fırtınada, plajdaki cankurtaran…