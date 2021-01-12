Fotoğraflar // İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı bin 580 puro, 137 şişe içki, 66 kilogram nargile tütünü ve bin 755 paket sigara...
HDP’li Güven’e 22 yıl hapiste gerekçeli karar: Terörizmi övmek ifade özgürlüğü...
DİYARBAKIR, (DHA)- TERÖR örgütü üyeliği suçundan 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hapis cezasına ilişkin hazırlanan...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetimler sürüyor
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA)- HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında...
Erdoğan: AB ile olumlu gündemin anahtarı 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesidir
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir. Biz ülke...