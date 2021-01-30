Fotoğraflar// İstanbul’da yağmur

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İzmir’de tek katlı ev yanarak kül oldu
Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 18.30...
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin...
Alişan KOYUNCU/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., bir villada oğlunun doğum gününü kutlarken yakalandı. Baskına gelen polislere rüşvet...
Öldürülen market çalışanı gencin katil zanlıları 170 gün sonra yakalandı
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, geçen 6 Ağustos'ta, pusu kurularak öldürülen süpermarket çalışanı Muhammet Mustafa Aksu'nun (36) katil zanlısı olarak 170...
Vitamin deposu iğde meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
İSTANBUL (DHA) – İğde meyvesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve öksürüğü kestiğini söyleyen Diyetisyen Öznur Akgöz, “Özellikle meyvesiyle birlikte yaprağı da kaynatılarak, çayı içildiğinde öksürük...